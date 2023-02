(Ex-)Statenleden Forum verzuimen het vaakst bij Provinciale Staten: ‘Beschamend’

Dat blijkt uit onderzoek van deze krant. Bij de laatste Provinciale Statenverkiezingen in maart 2019 kwam de partij van Thierry Baudet nog als winnaar uit de bus. In zijn overwinningsspeech sprak Baudet zijn aanhang toe: ,,De kabinetten-Rutte bepaalden de besluitvorming in ons land. Maar niet lang meer... Het land heeft ons nodig.’’ Toch kwam Forum van alle partijen het vaakst niet opdagen: zijn Provinciale Statenleden lieten bij 12 procent van de vergaderingen verstek gaan.

Ook bij Denk ligt het verzuimpercentage hoog: op zo'n 11 procent. Al komt dat vooral door één Statenlid dat erg vaak verzuimde. Leden van JA21 en PVV (10 procent) en ook de SP (9 procent) zijn relatief vaak absent. Het vaakst aanwezig zijn de Statenleden van de ChristenUnie, Partij van de Arbeid en D66 (4 procent).

Tom Russcher, persvoorlichter van Forum voor Democratie, laat weten dat het gros van de leden dat vaak afwezig was ‘allang weg is’ bij de partij. Van de huidige Forum-Statenleden is Gideon van Meijeren het vaakst afwezig. Hij is later Tweede Kamerlid en gemeenteraadslid voor Den Haag geworden. Volgens de persvoorlichter van Forum heeft hij geprobeerd om een opvolger te vinden voor zijn zetel in de Staten, maar dan zou de zetel naar een andere partij gaan en dat wil Forum voorkomen.

Tekst gaat verder onder deze visualisatie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In de Gelderse politiek is de afwezigheid van FvD’ers en van FvD-afgesplitsten al langer onderwerp van gesprek. De afwezigheid bij vergaderingen zorgt voor chagrijn bij de andere fracties. Commissaris van de Koning John Berends heeft in een vergadering van alle fractievoorzitters van Provinciale Staten gezegd dat hij het beschamend vindt dat gekozen volksvertegenwoordigers zó vaak niet aanwezig zijn.

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij, en abonneer je via Spotify of Apple:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het Groningse Forum-Statenlid Eddy Kuiper was van alle Statenleden die in maart 2019 gekozen zijn er het vaakst niet. Van de 29 vergaderingen liet hij er bij 17 verstek gaan. Hij werd in juli 2020 uit de Statenfractie van Forum gezet, maar nam pas ontslag in januari en komt daardoor tot een afwezigheidspercentage van bijna 60 procent. Van de Statenleden die nog zitten is het Gelderse Statenlid Krijn Mout (Groep De Kok) er het vaakst niet. Bij de vijftig vergaderingen waarbij hij aanwezig kon zijn, was hij er twintig afwezig. Dit komt neer op een afwezigheid van 43 procent.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: