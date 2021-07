Exit Gario plaatst Bij1 voor eerste krachtproef, grote afwezige is partijleider Simons

PvdA en CU: Armoede onder kinderen per wet verbieden

6 juli Het kabinet moet per wet verplicht worden om de komende jaren de armoede onder kinderen te halveren. Dat schrijven PvdA en de ChristenUnie in een wetsvoorstel dat zij lanceren, ze denken dat een meerderheid in de Tweede Kamer zich hierbij aansluit.