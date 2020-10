Expertgroep: ‘Geef vrouwen die ongeschikt zijn als moeder gedwongen anticonceptie’

Vrouwen die door hun verslaving, psychiatrische ziekte of verstandelijke handicap niet goed voor een kind kunnen zorgen, moeten onder dwang een prikpil of een anticonceptie-implantaat kunnen krijgen. Zodat er geen baby kán komen.

Dat staat in een petitie van de ‘Beraadgroep verplichte anticonceptie’ die Cees de Groot, voormalig kinderrechter en oud-vicepresident van de rechtbank Rotterdam, naar de Tweede Kamer heeft gestuurd ter behandeling. Het controversiële pleidooi wordt onder meer ondersteund door Heleen Dupuis, hoogleraar medische ethiek in ruste en oud-VVD-senator.

De expertgroep wil wettelijk regelen dat de Raad voor de Kinderbescherming en de Officier van Justitie de rechter kunnen verzoeken om iemand verplichte anticonceptie op te leggen. De dwangmaatregel is in principe tijdelijk, tot de omstandigheden verbeteren.

Vrouwen komen voor een gedwongen prikpil of implantaat in aanmerking als ze geen voorbehoedsmiddelen willen accepteren en een gevaar vormen voor een toekomstig kind. Volgens het voorstel gaat dat op bij verslaving, besmetting met hepatitis B en C of hiv, een psychiatrische ziekte, een verstandelijke beperking en bewezen kindermishandeling of -doodslag.

Ongeschikte moeders moeten verplichte anticonceptie opgelegd kunnen krijgen, vindt een expertgroep.

Praktijkvoorbeeld

De Groot noemt als praktijkvoorbeeld een prostituee met een psychiatrische stoornis die een baby wil, omdat haar klanten meer betalen voor een zwangere vrouw. Een andere betrokken deskundige, oud-hoogleraar adoptie René Hoksbergen, verhaalt over familieleden van meerdere generaties die allemaal in een gehandicapteninstelling zitten, maar toch kinderen blijven baren.

Volgens de expertgroep gaat het landelijk om ‘honderden’ voorbeelden van kwetsbare vrouwen, al zijn exacte cijfers niet beschikbaar in verband met privacy.

Het plan is heftig, want vrijwel ieder mens heeft nu het grondrecht om zich vrij voort te planten. Er zijn uitzonderingen: zo mogen een broer en zus niet trouwen, omdat daaruit een gehandicapt kind kan ontstaan, en is seks met kinderen verboden. Ook zijn sommige mensen totaal wilsonbekwaam.

is het noodzakelijk om in ons land een bepaalde groep vrouwen via de rechter te kunnen beletten om kinderen te maken? En wat vinden de politieke partijen?

De prikpil is een injectie met hormonen. De vrouw krijgt deze prik van de huisarts in haar bil, bovenbeen of arm. Ze moet elke drie maanden een nieuwe prik halen.