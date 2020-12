Explosieve notitie van ministerie: ‘Opengooien horeca leidt tot minder besmettingen’

Koninklijke Horeca Nederland kent het document ook en onderschrijft de conclusies: ,,Cijfers van het RIVM tonen aan dat sinds 31 augustus slechts 1,1% procent van alle besmette personen te herleiden is naar de horeca. Het aantal besmettingen is volgens het rapport door het sluiten van de horeca alleen maar toegenomen.”



Volgens KHN kan de horeca een onderdeel zijn van de oplossing, in plaats van het probleem. De belangenorganisatie pleit ervoor dat deuren van caés en restaurants vanaf morgen weer opengaan. ,,KHN roept het kabinet op de uitkomsten van deze notitie mee te nemen in de persconferentie van vanavond, zodat deze vanaf morgen geëffectueerd kunnen worden.”