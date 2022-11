Extra taks op winst fossiele sector levert 3,2 miljard op

De tax geldt met terugwerkende over het jaar 2022. Deze tijdelijke solidariteitsbijdrage gaat gelden voor de overwinst van bedrijven met activiteiten in de ruwe olie, aardgas, kolen en de raffinage van aardolie (ofwel de fossiele sector).

Om de overwinst te berekenen, wordt de gemiddelde winst voor de vennootschapsbelasting van de afgelopen vier jaar gebruikt als uitgangspunt. Bedrijven met een winst voor de vennootschapsbelasting in 2022 die groter is dan 20 procent van de gemiddelde winst over de jaren 2018 tot en met 2021, worden voor dat deel extra belast. Het tarief is dan 33 procent.

Het gaat alleen om het jaar 2022. Voor volgend jaar en 2023 gaat het kabinet een ander middel gebruiken, namelijk via de aanvullende mijnbouwheffing, wat een andere belasting is.

Het is onduidelijk welke bedrijven allemaal extra gaan betalen. Vaak is zelfs niet eens bekend hoeveel winst ze exact maken in Nederland. Shell boekte bijvoorbeeld in juli nog 18 miljard dollar winst, maar dat is wereldwijd.