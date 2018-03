Facebook dwarsboomt lokale ChristenUnie: té christelijk?

Als Tjitske Biersteker een bericht op de partijpagina op Facebook wil promoten, krijgt ze dezelfde regelmatig dezelfde melding: haar account is geblokkeerd vanwege 'ongebruikelijke activiteiten'. De nummer 1 op de lijst van de ChristenUnie in Den Helder moet vervolgens alles in het werk stellen om de boel weer werkende te krijgen. ,,Ik ben zelfs wel eens helemaal opnieuw begonnen, met een nieuwe pagina en e-mailadres. Ik dacht dat ik zelf iets fout had gedaan, maar na verloop van tijd gebeurde het weer.''



Waarom Facebook de berichten blokkeert, is Biersteker een raadsel. Uiteraard vroeg ze Facebook om tekst en uitleg, maar dat bleek onbegonnen werk. ,,Facebook reageert niet op mijn vragen, dus ik moet het er mee doen. Het lijkt erop dat als er eenmaal 'ongebruikelijke activiteiten' zijn vastgesteld, verweer niet meer mogelijk is.''