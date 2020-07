Farid Azarkan wil lijsttrekker Denk worden

CDA'er Van Dam gaat ondervra­ging toeslagen­af­fai­re leiden

2 juli CDA-Kamerlid Chris van Dam wordt de voorzitter van de commissie van Kamerleden die betrokkenen in de toeslagenaffaire onder ede gaat horen. De parlementaire ondervraging moet duidelijkheid geven over politieke verantwoordelijkheid in de slepende zaak.