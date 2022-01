Felle kritiek jongerenpartijen op ‘belachelijk lage’ compensatie leenstelsel

Duitsland en Frankrijk strenger dan wij? Het is maar hoe je het bekijkt

Een opvallend momentje tijdens de coronapersconferentie, dinsdagavond. Mark Rutte stelde dat het maatregelenpakket in andere landen, zoals Duitsland en Frankrijk, juist strenger is dan in Nederland. ,,Als je alle landen rangschikt, staat Nederland zeker niet bovenaan.”

25 januari