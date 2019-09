Flexmigrant of medisch student kan eigen risico afkopen

Medische studenten of buitenlandse werknemers die tijdelijk in Nederland verblijven, kunnen bij sommige zorgverzekeraars via een slimme constructie hun eigen risico afkopen. Zo hebben alleen deze verzekerden relatief weinig zorgkosten en de verzekeraar haalt erg goedkope klanten binnen. Zorgwaakhond NZa is hier niet blij mee.

Quote Dit zijn onwenselij­ke praktijken Zorgwaakhond NZa en minister Bruins (Medische zorg) Als je medisch student of flexmigrant (bijvoorbeeld seizoenswerker) bent, kun je bij enkele zorgverzekeraars collectief een aanvullende verzekering afsluiten waarmee het eigen risico feitelijk verdwijnt. In ruil voor een premie vergoedt de verzekeraar - mocht je iets krijgen wat normaal onder het eigen risico valt - die kosten.



De verzekeringspremie valt via deze constructie nooit zo hoog uit als het verplichte eigen risico van 385 euro, dus mensen die uitermate veel zorg gebruiken zijn dan veel goedkoper uit. Verzekeraars dekken namelijk zelfs het maximale vrijwillige eigen risico (885 euro) helemaal af.



Zorgwaakhond NZa noemt het aanbieden van zulke deals ‘onwenselijk’. Zo wordt het verbod op premiedifferentiatie (geen premieverschillen op basis van leeftijd, achtergrond, gezondheidsrisico‘s) ‘omzeild’ en kan de zorgverzekeraar selectief zijn met het accepteren van verzekerden.

Handhaving niet mogelijk

Een woordvoerster laat weten dat de NZa zorgverzekeraars als toezichthouder kan wijzen op de ongewenstheid van deze diensten, maar dat handhaving niet mogelijk is. Het herverzekeren van het eigen risico is namelijk geen onderdeel van de zorgverzekeringswet. Het is gewoon een verzekering.

De bekritiseerde verzekeringen zijn niet makkelijk te vinden online en vergelijkingswebsites als Independer en ZorgKiezer laten desgevraagd weten dat zij zulke deals ook helemaal niet verkopen.

Voor zover de NZa weet, bieden in 2019 twee zorgverzekeraars het afkopen van het eigen risico aan. Een derde verzekeraar zou de dienst ook via een andere partij leveren, heeft de waakhond gehoord. De zegsvrouw weigert namen te noemen, maar na een rondje door zorgverzekeringsland komen al snel VvAA (voor (para)medische studenten) en HollandZorg (voor flexmigranten) bovendrijven.

Specifieke groep

VvAA compenseert maximaal 885 euro eigen risico voor deze specifieke groep studenten. Louter zij betalen via de aanvullende Zorgeloos-verzekering 19 euro minder premie per maand dan normaal en de verzekering van het eigen risico kost 20,40 euro per maand. Per saldo hebben deze studenten dus geen eigen risico - mochten ze zorg gebruiken waarbij het eigen risico telt - voor 1,40 euro per maand.

In een reactie laat VvAA weten slechts ‘labelpartner’ te zijn en dat verzekeraar ONVZ het risico draagt en uitvoerder is. VvAA is vooralsnog niet zelf benaderd met het standpunt van de NZa. ,,VvAA maakt zich al jaren hard voor het behoud van de vrije artsenkeuze en wil deze toegankelijk houden met een reële prijsstelling voor de (para)medische studenten", pareert de organisatie de kritiek van de waakhond.

HollandZorg, een merk van de verzekeraar Eno (de nieuwe naam voor Salland), biedt met No Risk I een collectieve aanvullende verzekering voor seizoensarbeiders aan die eveneens het eigen risico afdekt. De verzekerde profiteert ook hier van een lagere zorgpremie, door een maximaal vrijwillig eigen risico. No Risk I kan via de werkgever worden afgesloten en tarieven zijn alleen beschikbaar op aanvraag.

Gelijk speelveld

Eno stelt: ,,Wij kennen de opvatting van de NZa. Sterker nog, wij hebben zelf actief het gesprek met de NZa hierover gezocht. Voorwaarde voor het stoppen met herverzekering van het vrijwillig eigen risico bij de groep seizoenarbeiders is voor ons dat er sprake is van een gelijk speelveld. Dit is belangrijk voor onze positie in deze markt, maar evenzeer in het belang van helderheid voor onze verzekerden.”

Minister Bruins (Medische zorg) noemt het, net als de NZA, erg onwenselijk dat verzekeraars, na een eerdere waarschuwing in 2016, nu toch weer een verzekering van het eigen risico aanbieden. De minister heeft meteen met de zorgverzekeraars het gesprek geopend om hen hier op aan te spreken.