Fonds voor mbo’ers met studievertraging

Het geld wordt verdeeld over alle mbo-scholen, blijkt uit een wetsvoorstel dat vandaag openbaar wordt. Als een mbo’er door bijvoorbeeld ziekte het jaar niet kan afmaken, moet de student wel schoolgeld betalen. Dat wordt nu gedekt door een fonds. Voorwaarde voor zo’n toelage is wel dat de student geen recht meer heeft op studiefinanciering; een studielening of een aanvullende beurs.



De mbo’s mogen zelf bepalen hoe het fonds wordt ingevuld en wie er recht krijgt op een vergoeding. Ook kunnen minderjarige studenten met ouders die een krappe beurs hebben via het fonds een vergoeding krijgen voor de schoolkosten en de aanschaf van spullen die nodig zijn voor de opleiding, zoals laptops, boeken en werkkleding.



Daar was al geld voor beschikbaar, maar dat potje ging niet leeg. ,,Daarom willen we dat bedrag breder inzetten om meer studenten tegemoet te komen’’, zegt minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs.



In de wet wordt ook geregeld dat mbo’ers officieel studenten gaat heten. Daar hoort ook bij dat deze studenten een vergoeding kunnen krijgen als ze in de studentenraad zitten, net als bij hun collega-studenten op hbo en universiteit. Ook dat geld komt uit het nieuwe mbo-fonds.



De minister was zelf ook verbaasd dat zo’n studiefonds wel bestond voor het hoger onderwijs en niet voor het mbo. ,,In het hoger onderwijs waren dit soort regelingen heel vanzelfsprekend. Om onverklaarbare redenen was dat in het mbo nog niet zo. Dat wil ik nu goed regelen.’’