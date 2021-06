Formatie: Hoekstra beweegt niet, PvdA en GroenLinks houden elkaar vast

Hoekstra gooide de deur naar een coalitie met PvdA en GroenLinks vandaag niet dicht, maar van toenadering is in deze fase van de formatie - de elfde week na de verkiezingen is aangebroken - nog weinig te merken.

Hoekstra stelde na afloop van zijn gesprek met informateur Mariëtte Hamer dat de verschillen met de linkse partijen ‘nog steeds zeer groot’ zijn. En hoewel hij zich kan ‘voorstellen dat we meepraten’ over een coalitie, is deelname geen doel op zich. ,,Ik kan me ook voorstellen dat we de oppositie ingaan.”

Tegelijkertijd zijn PvdA en GroenLinks al even onwrikbaar: zij laten elkaar niet los, zeiden Lilianne Ploumen (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) in koor voor de camera. Hoe graag CDA en VVD ook slechts met een van beiden zouden willen onderhandelen, zij houden elkaar ‘absoluut’ vast, aldus Klaver.

Fractieleiders Wopke Hoekstra (CDA) en Sigrid Kaag (D66) staan de pers te woord na afloop van hun gesprek met informateur Mariette Hamer.

Kaag houdt de moed erin

D66-leider Sigrid Kaag houdt intussen de moed erin. Zij was eerder open over haar voorkeur voor een coalitie van VVD, D66, CDA, PvdA en GroenLinks. Dat informateur Hamer nu telkens groepjes partijen in verschillende samenstellingen uitnodigt, zegt volgens Kaag weinig over de combinatie die straks als eerste geprobeerd wordt. ,,Ik zou er niets in lezen”, zei ze na afloop van de ontmoeting met Ploumen en Klaver bij Hamer. Eerder op de dag troffen Kaag en Hoekstra elkaar bij de informateur.

VVD-leider Mark Rutte en Hoekstra spraken dinsdagavond in een aparte sessie met Hamer. Na dat gesprek zei Rutte dat hij ‘begrijpt wat Hoekstra zei’ over eventuele samenwerking met PvdA en GroenLinks. Ook Rutte voelt dus weinig voor de voorkeurscoalitie van D66-leider Kaag. Morgenochtend spreekt de informateur opnieuw met Rutte en Hoekstra, aangevuld met Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. Ook praat Hamer morgen apart met Rutte, Ploumen (PvdA) en Klaver (GroenLinks).

Volgens Kaag is er dinsdag vooral over herstelbeleid gesproken, en gaan de gesprekken met name over de inhoud. Grote thema’s als economie, onderwijs en klimaat laten zich volgens haar ‘niet in een paar uurtjes’ regelen. Er zal nog een ‘hele serie gesprekken’ nodig zijn, stelt ze.

Gevoel van urgentie

Die voorspelling lijkt in tegenspraak met Kaags eerdere ambitie om nog voor de zomer de formatie klaar te hebben. De D66-leider benadrukt echter dat ze nog steeds ‘hetzelfde gevoel van urgentie’ heeft, omdat de problemen groot zijn: ,,Ik denk dat de meeste mensen in het land al helemaal niet meer kunnen volgen wat we nu aan het doen zijn.”

Tegelijkertijd acht zij het mogelijk dat ‘uitwerking en onderhandeling meer tijd kunnen vergen’. Komende zondag moet Hamer haar eindrapport opleveren, maar betrokkenen zeggen dat ze wel eens meer tijd zou kunnen nemen. Niemand lijkt tot dusver immers te bewegen. Kaag lijkt als enige optimistisch over een voorspoedige afloop: ,,We komen er wel uit, denk ik.”

Fractieleiders Mark Rutte (VVD) en Wopke Hoekstra (CDA) komen aan voor een gesprek met informateur Hamer.

