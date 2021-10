Formatierecord vandaag verbroken: ‘Politici angstig geworden om risico’s te nemen’

‘Steeds meer afsplitsin­gen in lokale politiek: al 150 nieuwe fracties’

18 oktober In bijna de helft van de gemeenteraden (45,6 procent) zijn de afgelopen 3,5 jaar één of meer raadsleden vertrokken bij hun oorspronkelijke partij om een eigen fractie te beginnen. Dat blijkt uit onderzoek van NRC. Dat betekent dat er nu 150 fracties actief zijn waar kiezers in 2018 niet voor hebben gestemd.