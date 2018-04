Forse boete voor incidenten Defensie: afgerukte vingers en kogel in testikel

Het tweede incident stamt uit 2014. Een militair was bezig zijn pistool schoon te maken, maar had niet gecheckt of er nog een kogel in de kamer van het wapen zat. Het pistool ging af, de kogel trof een andere militair in het bovenbeen en de testikel. De inspectie is ook kritisch over het feit dat de twee militairen aan weerszijden van dezelfde tafel werkten.