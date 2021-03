Forum behoudt achtste zetel, geen meerderheid voor Paars-plus kabinet

UPDATE Zetelverde­ling schuift nog wat, nek-aan-nekrace bij FvD

22 maart Vijf dagen na de Tweede Kamerverkiezingen van afgelopen woensdag is de zetelverdeling toch nog iets verschoven. D66 krijgt er in de tussenstand een zetel bij en komt op 24. De winst gaat ten koste van de VVD, die vooralsnog uitkomt op 34 in plaats van 35 zetels. Toch kan de partij van Mark Rutte morgen opnieuw op 35 uitkomen.