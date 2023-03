Forum-kandidaat Provinciale Staten verspreidt anti-Joodse complottheorieën

De nummer 2 op de kieslijst van Forum voor Democratie in de provincie Drenthe verspreidt antisemitische complottheorieën via social media. Hij twittert dat het communisme een Joods complot is, maakt reclame voor een antisemitisch boek over Joodse bankiers en prijst een account aan dat schrijft dat Joden kinderen verwerken in het vlees van McDonald's.

Dat meldt Nieuwcheckers, een factcheckproject van de Universiteit Leiden, dat tweets van de Forum-politicus Daniël Osseweijer tegen het licht hield. Osseweijer zat tot eind vorig jaar in Provinciale Staten in Groningen en staat nu voor de provincie Drenthe op de lijst.

De politicus kwam in 2021 al eens in het nieuws toen bleek dat hij berichten van antisemitische complotdenkers retweette. Toen stelde hij: ,,Moet ik de moraalridder zijn die alles dubbelcheckt? Ik vind dat ik onmogelijk kan kijken naar alles wat de mensen die ik retweet nog meer zeggen.” Hij nam wel afstand van antisemitistische berichten. ,,Die vind ik pijnlijk.”

In de laatste maanden heeft Osseweijer echter zelf dergelijke berichten geplaatst, stelt Nieuwscheckers. Zo hint hij in een bericht op een complottheorie waarin de Joden achter communisme zouden zitten. Hij verwijst daarbij onder meer naar een site die Joden omschrijft als ‘leden van een parasitaire raciaal-religieuze gemeenschap die andere landen infiltreert en daar de macht proberen te grijpen door controle over banken, de media en de politiek te krijgen'. Osseweijer heeft zo'n 17.000 volgers op Twitter.

Levensgevaarlijk

In een andere tweet prijst de kandidaat voor Forum voor Democratie een ‘helder boekje’ aan over bankiers. Dat boek wordt door de Eddo Verdoner, de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB), omschreven als ‘een geschrift dat eeuwenoude antisemitische complottheorieën bevat’. ,,Een podium geven aan dit soort boeken is levensgevaarlijk. Dat heeft de geschiedenis ons meermaals bewezen”, stelt Verdoner.

Ten slotte prijst Osseweijer nog een twitteraar aan die vergaande antisemitische complottheorieën verspreidt. De vrouw verwijst onder meer naar het zogenoemde ‘bloedsprookje’, dat stelt dat Joden kinderen offeren. In een variant van dat complotverhaal wordt kinderbloed verwerkt in matzeballen en hun vlees in hamburgers van McDonald’s. De vrouw verspreidt dat verhaal in mei 2022. Een paar maanden later beveelt Osseweijer ‘deze lieve vrouw, een echte verbinder’ aan bij zijn volgers: ‘Deze dame hoort minstens het dubbele aantal volgers te hebben’.

Osseweijer en Forum voor Democratie wilden niet reageren tegen Nieuwscheckers.

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart checkt het AD in samenwerking met regionale kranten en onderzoeksplatform Pointer en Nieuwscheckers verkiezingsprogramma’s, beloftes en beweringen van politieke partijen. Die verhalen zijn hier te vinden.