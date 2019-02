Forum voor Democratie en Denk willen meedoen in alle provincies

Het centraal stembureau beslist vrijdag in elke provincie welke partijen voldoen aan de voorwaarden en of ze daadwerkelijk mogen meedoen. Dan worden ook de kandidatenlijsten vastgesteld.



Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 deed Denk voor het eerst mee in veertien Nederlandse gemeente, waaronder in Enschede. Daar haalde de partij een zetel. Forum voor Democratie deed alleen in Amsterdam mee en haalde daar drie zetels.



Ook 50Plus en de PVV hebben zich in alle provincies aangemeld, blijkt uit de lijsten. Dat geldt ook voor VVD, CDA, PvdA, GroenLinks, D66, SP, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren. De SGP doet in negen van de twaalf provincies mee, niet in Noord-Holland, Groningen en Limburg.



De islamitische partij Nida wil in Noord-Holland en Zuid-Holland meedoen aan de verkiezingen. De hervormingsbeweging Code Oranje wil op de stembiljetten in Noord-Holland, Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Brabant.