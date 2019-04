FVD en Denk doen mee aan verkiezingen Europa

Aparte stemming over verbod pulsvisse­rij

10:37 In een ultieme poging een Europees verbod op de pulsvisserij te voorkomen, hebben Nederlandse Europarlementariërs een verzoek ingediend voor een aparte stemming over de kwestie. Als dat wordt toegekend stemt het voltallige parlement in Straatsburg dinsdag over een voorstel om het vissen met stroomstootjes volledig vrij te geven in de EU.