FvD zet Henk Otten opzij als beoogd fractieleider

Update Toekomst Otten bij Forum voor Democratie blijft in de lucht hangen: ‘Geen sprake van royement’

28 april De toekomst van Henk Otten binnen Forum voor Democratie blijft in de lucht hangen. Over zijn rol in de Eerste Kamer wordt eerst met andere leden van de nieuwe senaatsfractie gesproken, zei Theo Hiddema eerder vandaag in WNL op Zondag.