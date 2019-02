Geblunder met energienota ongelooflijk

Ieder huishouden is dit jaar gemiddeld 334 euro meer kwijt aan zijn energierekening. Dat is meer dan waar het kabinet voor de jaarwisseling rekening mee hield, zo geeft het ministerie van Economische Zaken toe. Er was uitgegaan van verouderde voorspellingen. Ongelooflijk dat in zo’n gevoelig dossier zo slordig met cijfers is omgegaan.



Het Centraal Planbureau (CPB) gaat nog eens berekenen of de door het kabinet beloofde koopkrachtverbetering voor 96 procent van alle Nederlanders wel gaat worden gehaald dit jaar. Mocht blijken dat het tegenvalt, dan zou dat al de tweede keer zijn dat die voorspelling wordt aangepast. De inkt van de Prinsjesdagstukken was nog niet droog, of het CPB moest al toegeven dat het een fout had gemaakt: lagere inkomens worden veel harder getroffen door de verhoging van de energiebelasting dan eerder berekend. En nu blijkt dat de energienota harder stijgt dan waar rekening mee was gehouden, blijft daar mogelijk nog minder van over.



Wel moet nog een slag om de arm worden gehouden. Energiebedrijven vragen voorschotten van hun klanten en het kan zijn dat de meeste mensen eind dit jaar toch meer terug krijgen dan gedacht. Maar ook al stijgt de nota minder hard, dan nog steeds gaat die flink omhoog ten opzicht van vorig jaar. En dat komt voor een groot deel door maatregelen van het kabinet zelf. Inmiddels bestaat de totale energierekening voor 47 procent uit belastingen. Zo heeft het kabinet de belastingkorting die elk huishouden krijgt op zijn energierekening verlaagd met 51 euro. Met als argument: we moeten geen inkomenspolitiek voeren via de energierekening.



Toch is het onbegrijpelijk dat het kabinet mensen via de energienota op hogere kosten jaagt. Het zoekt immers draagvlak voor zijn klimaatbeleid. Van burgers wordt straks gevraagd te investeren in beter geïsoleerde huizen, alternatieven voor gas en elektrische auto’s. Dan moet je niet vooraf met een belastingverhoging komen die niets bijdraagt aan vergroening: iedereen moet immers koken en zijn huis verwarmen. En als daardoor onverhoopt ook de beloofde koopkrachtverbetering uitblijft, is het niet gek dat burgers gaan protesteren.