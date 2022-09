Geduld met scholen is op, kabinet verplicht CO2-meter

Scholen worden verplicht in elk klaslokaal een CO2-meter op te hangen om de luchtkwaliteit te meten. Het kabinet drong daar al meermaals op aan en stelde miljoenen beschikbaar voor de aanschaf, maar nog altijd heeft 40 procent van de scholen geen CO2-meter in elke klas.

Dat blijkt uit een peiling onder 6331 van de kleine 9000 scholen in ons land, die het ministerie van Onderwijs heeft laten uitvoeren. Die resultaten zijn teleurstellend, vindt minister Dennis Wiersma van Primair en Voortgezet Onderwijs, omdat ze niet aansluiten ‘bij de urgentie die ik voel en die wat mij betreft ook noodzakelijk bij alle scholen gevoeld moet worden’, schrijft hij vandaag aan de Tweede Kamer.

De CO2-meter moet helpen om de luchtkwaliteit in het klaslokaal te bewaken. Die is al vele jaren vaak ondermaats, waardoor leerlingen zich slecht kunnen concentreren. In de coronapandemie werd het belang van de meter extra onderstreept, omdat ventilatie in klassen belangrijk is om besmettingen tegen te gaan. Slaat de meter rood uit, dan is er te veel koolstofdioxide in de lucht en moet een raam open of het ventilatiesysteem aan. Wiersma trok in februari nog 17 miljoen euro uit waarmee scholen CO2-meters konden kopen.

Levertijd

Toch deden niet alle scholen dat. In de peiling geven zij verschillende redenen aan waarom er in hun klassen nog geen CO2-meters hangen. Ruim 30 procent weet het niet of geeft geen reden, 15 procent verwijst naar hun schoolbestuur of de gemeente en 15 procent heeft de meters wel besteld, maar wacht nog op levering. De levertijd kan oplopen naar zes weken, ook omdat er een wereldwijde run is op de apparaten. Volgens Wiersma is het echter niet nodig de meters centraal in te kopen.

Scholen zeggen ook dat het ‘geen prioriteit is’, dat meters op hun school rouleren of dat ze al goed ventileren en de CO2-meters daarom overbodig vinden. ,,Op veel plekken is er al veel werk verzet om de school winterklaar te maken”, zegt Wiersma. ,,Op een kleiner aantal scholen is men nog niet zover, dus daar moet een schep bovenop.”

Bouwbesluit

Wiersma heeft aan collega-minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting gevraagd om CO2-meters te verplichten in het Bouwbesluit. Nu al moeten nieuwbouwscholen en scholen die gaan renoveren verplicht een meter ophangen in elk lokaal. Dat moet straks ook gaan gelden voor alle bestaande basis- en middelbare scholen.

Volgens Wiersma is het ‘noodzakelijk’ om voorbereid te zijn voor oplopende coronabesmettingscijfers. Toch gaat de verplichting pas op z’n vroegst 1 juli 2023 in, terwijl de RIVM denkt dat de najaarsgolf al is ingezet.

Daarom kijkt Wiersma nu ook naar het effect van luchtreinigers in de klas. Zes scholen in Staphorst namen al het initiatief om luchtreinigers te plaatsen. De apparaten komen nu ook in tweehonderd klaslokalen elders in het land; scholen kunnen zich hiervoor aanmelden. De resultaten van de proef worden in het voorjaar van 2023 verwacht.

