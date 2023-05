Geduld raakt op in de Kamer over Toeslagenaffaire: ‘Het is nog steeds chaos’

liveNu het compenseren van de slachtoffers van de Toeslagenaffaire hapert, richt de woede van de Tweede Kamer zich op premier Mark Rutte. ‘Het is kabinet is onverschillig’.

De afwikkeling van schade duurt voor veel mensen nog tot zeker 2025, wellicht langer, erkende het kabinet al eerder. Lang verhaal kort: de compensatie-operatie liep vast en piept en kraakt nog steeds.

Volledig scherm Premier Mark Rutte tijdens een debat in de Tweede Kamer. © ANP / ANP En dat terwijl het kabinet ruiterlijk erkende dat de Belastingdienst veel mensen die kinderopvangtoeslag ontvingen, ten onrechte als fraudeur heeft bestempeld. Soms alleen al na kleine foutjes, bijvoorbeeld als een formulier niet bleek ingevuld. De fiscus vorderde dan volledige toeslagen terug, met alle financiële en persoonlijke problemen van dien.

Tot eind 2022 meldden zich al ruim 59.400 mensen bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen, maar dat aantal kan nog oplopen. Zo’n 28.000 mensen zijn erkend als gedupeerde en kregen 30.000 euro, maar een aantal mensen eist meer. Hun aanvragen moeten onderzocht worden, maar dat proces verloopt dus moeizaam.

Bovendien zijn er nog mensen, ruim 1.400, die hun huis hebben moeten verkopen, hun baan verloren of zelfs een kind uit huis geplaatst zagen worden. Een speciaal team, de Commissie Werkelijke Schade, bekijkt die dossiers. Maar rap gaat dat niet: er komen zo’n vijf adviezen per week rond.

Bij de oppositie in de Tweede Kamer is het geduld op, blijkt dinsdag in een debat over de kwestie. Tweede Kamerlid Renske Leijten (SP): ,,We zijn nu drie jaar bezig met de schade van ouders te herstellen. Het duurt te lang, maar het kabinet is onverschillig over het leed.”

Ook Stephan van Baarle (Denk) is fel: ,,Ouders zijn hun baan, hun kinderen, hun geld kwijt en de premier is blijven zitten. Beloftes op herstel worden niet nagekomen, het duurt eindeloos lang. Schaamteloos is het eigenlijk. De overheid zou weer naast de mensen gaan staan, maar het is nog steeds een chaos.”

Kamerlid Pieter Omtzigt vindt dat er nog geen begin is gemaakt van het herstel van vertrouwen bij de slachtoffers. ,,Er is tegen hen geprocedeerd. Liegen en bedreigen. De belofte van het kabinet was dat ouders gecompenseerd zouden worden, maar de mensen worden nog niet geholpen.”

Wrevel

Wat ook wrevel in de Tweede Kamer wekt, is dat de afgelopen dagen opnieuw informatie boven water kwam dat ernst en de omvang van de Toeslagenaffaire wellicht eerder onderkend had kunnen worden. Zo openbaarde het kabinet een e-mail van advocaat Eva González Pérez in 2019 aan toenmalig staatssecretaris Menno Snel (Financiën, D66) om te waarschuwen. Die mail kwam later niet terecht bij de de parlementaire ondervragingscommissie over de affaire. En dat terwijl de overheid toch al te weinig transparantie is verweten. Volgens huidig staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen) komt dat omdat er nog documenten rondzwerven op het ministerie.

Omtzigt is daar woedend over. ,,Je moet er als Kamerlid op kunnen vertrouwen dat we informatie krijgen. Je wilt geen parlementaire politie die op zoek gaat of moet naar stukken.”

Daarnaast blijkt volgens RTL Nieuws dat de Uitvoeringsdienst Herstel Toeslagen afspraken met rechters probeerde te maken om de beslistermijn in toeslagenzaken op te rekken. Als de Staat termijnen niet haalt, dreigen boetes die in de honderden miljoenen kunnen lopen, vrezen ambtenaren. Maar de Kamer maant gewoon tot spoed.

