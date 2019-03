Geen collectieve vaccinatie tegen meningokokken-B

Afgelopen januari pleitten meerdere vaccinatie-experts er tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer nog voor dat het kabinet extra infectieziekten opneemt in het Rijksvaccinatieprogramma. Vooral de inenting tegen de meningokokken B-bacterie werd destijds genoemd. Daar is dan wel extra budget voor nodig.



De vaccinatie tegen meningokokken B wordt opnieuw beoordeeld als er meer gegevens over de effectiviteit beschikbaar zijn, na verwachting over drie jaar. Het RIVM houdt verder altijd goed in de gaten of er nieuwe relevante wetenschappelijke publicaties zijn.