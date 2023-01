Geen volledig Nederlands Patriot-systeem naar Oekraïne, wel twee lanceerinstallaties en raketten

Rutte en Biden in gesprek over ASML tijdens bezoek aan de VS: ‘Ook ons nationale veilig­heids­be­lang’

Mark Rutte bedankt Joe Biden in Washington voor zijn hulp aan Oekraïne en Europa - en belooft zelf ook meer te doen. Nederland is van plan Patriot-luchtafweerraketten te sturen. Ook voerde Rutte een gesprek over ASML, tijdens zijn bezoek aan de president van de Verenigde Staten.

17 januari