Geert Wilders leest ernstige doodsbedreigingen voor: 'Als ik je tegenkom, steek ik je dood’

Fractievoorzitter Geert Wilders van de PVV grijpt zijn lopende rechtszaak aan om op een indringende wijze duidelijk te maken hoeveel bedreigingen en doodsverwensingen hij online over zich krijgt uitgestort. In een persoonlijke video op Twitter en Facebook leest hij een selectie van de haatberichten die hij krijgt hardop voor.

Het gaat om teksten als ‘Ik vermoord je, kankerrat’ en ‘Als ik je tegenkom, steek ik je dood’. Namen of accounts noemde Wilders niet. De PVV-leider neemt de berichten wel zeer serieus en doet er met regelmaat aangifte van. Door de ernst van de bedreigingen wordt Wilders al bijna zestien jaar streng beveiligd door de speciale beveiligingsdienst DKDB. Dat trekt een wissel op zijn privéleven.

In de afgelopen jaren hebben de politicus en zijn echtgenote ‘diverse sociale contacten verloren’. ,,Zeker in het begin was dat een reden voor een aantal vrienden en kennissen om ons niet meer thuis uit te nodigen”, zei hij twee jaar geleden tegen deze nieuwssite. ,,We hebben ook vrienden gehad die niet meer thuis, maar liever in de bar van een hotel in de buurt afspraken. Zodat niemand uit de buurt wist dat ze met ons omgingen.’’

‘Nog erger dan ik dacht’

Toen hij in het begin aangifte van dreigmails deed, ging het om zo'n honderd à tweehonderd gevallen per jaar. Nu doet hij dat per maand, vertelde de PVV-leider in een interview met De Telegraaf. Destijds zei hij geschrokken te zijn toen hij zag wat er aan dreigementen werd geuit op Facebook, Instagram en Twitter. ,,Ik zei: Jezus, het is nog erger dan ik dacht. De smerige grofheid! Mijn ingewanden moeten eruit, mijn familie zou voor de trein worden gelegd.”

Quote Als ik iets liefs tweet over een kalfje, word ik ook bedreigd Geert Wilders

Volgens de PVV-voorman zou het niet uitmaken als hij zijn toon zou matigen. ,,Als ik iets liefs tweet over een kalfje, word ik ook bedreigd. Men schijnt niet zozeer te kijken naar mijn boodschap. Voor heel veel mensen is het feit dat ik wat doe of er ben al genoeg reden om te dreigen.”

Rob Jetten

Zo’n twee maanden geleden, op de Internationale Dag tegen Homofobie, deelde D66-leider Rob Jetten in een videoboodschap ook enkele haattweets die hij dagelijks naar zijn hoofd geslingerd krijgt. ,,Kankerhomo. Achterlijke flikker. Vieze pisnicht”, krijgt Jetten onder meer te horen.

Geert Wilders verweet Jetten eerst dat hij nooit de bedreigingen door moslims benoemt, maar stelde later dat hij de berichten walgelijk vindt en wenste hem sterkte.

Bekijk deze video over Geert Wilders: ‘Er heerst een een hysterisch discriminatievirus.’