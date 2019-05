Geïrriteerde Rutte: Niets toegedekt bij publicatie doorrekening klimaatakkoord

Volgens Rutte is er ‘niets vreemds’ gebeurd rond de publicatie. ,,Dit is gewoon zoals het hoort. De afspraak is dat het kabinet drie weken de tijd krijgt de reageren op dergelijke publicaties.’’ Op aandringen van het kabinet zagen het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) ervan af de doorrekeningen op 13 september naar buiten te brengen, wat eerder zou zijn dan aanvankelijk gepland, blijkt uit documenten die Nieuwsuur via een wob-verzoek heeft gekregen.

Afspraak

Volgens de premier is met de planbureaus afgesproken om de doorrekening op 28 september - na prinsjesdag - te publiceren mét kabinetsreactie. ,,Vervolgens is er iemand creatief geweest, en is het plan ontstaan om de doorrekening eerder te publiceren. Prima om daar over na te denken, maar ik vond het een slecht plan. Dan zouden de Algemene Politieke Beschouwingen alleen maar hierom gegaan zijn, en had het kabinet daar niet op in kunnen gaan. Had je eens moeten kijken hoe geirriteerd de oppositie dan was geweest.’’



Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat was het daarmee aanvankelijk niet eens, maar gaf toe. ,,Dit land is niet bestuurbaar als je niet meer met elkaar afspraken kunt maken’’, aldus Rutte, die zichtbaar geirriteerd was. Het kabinet kwam overigens pas op 5 oktober met een reactie op de doorrekeningen.



Ook Ed Nijpels, de voorzitter van het klimaatberaad zag uitstel niet zitten. ,,Over het proces van publicatie van de bevindingen van de planbureaus bestond tot op het allerhoogste niveau overeenstemming”, schreef hij op 5 september. Hij wees onder meer op het risico dat de rapporten zouden uitlekken. Rutte reageerde daar vanmiddag geërgerd op: ,,Ja prima, tot uw dienst.’’