Geld voor verpleging blijft mogelijk ongebruikt

Mogelijk blijft 40 procent van de door het kabinet toegezegde 2,1 miljard euro extra voor de verpleeghuizen onuitgegeven. Dat voorspelt Fizi, een vereniging van financieel specialisten in de zorg, na een enquête onder haar leden.

In totaal moeten de komende jaren zo'n 70.000 personeelsleden extra worden geworven voor verzorgingshuizen. Het kabinet heeft voor dit jaar al 600 miljoen euro extra uitgetrokken waarmee een eerste stap van tienduizend extra zorgmedewerkers kan worden gezet. Dat bedrag loopt de komende drie jaar op tot 2,1 miljard euro. Het geld kwam mede los na een actie van Hugo Borst en Carin Gaemers voor betere ouderenzorg.

Extra handen aan het bed

Om te voorkomen dat verpleeghuizen dat geld in andere zaken steken dan extra handen aan het bed, wil het kabinet dat minimaal 85 procent van dat geld daadwerkelijk wordt besteed aan extra zorgpersoneel. Volgens Actiz, de belangenorganisatie van zorgondernemers, wordt het echter praktisch onmogelijk om voldoende personeel te vinden.

,,Als we de kwaliteit van zorg in de verpleeghuizen willen verbeteren, moeten we ook kunnen investeren in andere oplossingen, zoals de inzet van technologie'', zegt Margreeth Kasper de Kroon, tevens bestuursvoorzitter Zorggroep Noordwest-Veluwe. ,,Stringent vasthouden aan de 85 procent-norm is contraproductief.''

Op de plank blijft liggen

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) debatteert vandaag met de Tweede Kamer over de problemen in de ouderenzorg. Oppositiepartij SP wil net als Actiz dat De Jonge minder strenge voorwaarden stelt aan de besteding van het geld. ,,Ik snap dat we willen waarborgen dat dat geld goed wordt besteed, maar als het daardoor op de plank blijft liggen, heeft niemand er wat aan'', zegt SP-Kamerlid Maarten Hijink.

,,Als het niet lukt om voldoende mensen te werven, kunnen we het beter besteden aan betere arbeidsvoorwaarden en hoger loon van het huidige personeel. Want een van de grootste problemen die we hebben in de zorg, is de leegloop bij het personeel.''