Geloof of geaardheid asielzoeker beter onderzocht

Dat zegt staatssecretaris Mark Harbers (Asiel). Immigratiedienst IND gaat medewerkers extra trainingen geven, meer open vragen stellen en minder de nadruk leggen op vragen wanneer een asielzoeker diens geaardheid ontdekte of kenbaar maakte. Veel asielzoekers zeggen namelijk onderdrukt te zijn in het land van herkomst en kunnen daar dus weinig over vertellen. Dit pakte voor hen verkeerd uit: ze worden vaak niet geloofd.

Fraude

De beoordeling van lhbti’ers en bekeerlingen is al jaren een heet hangijzer. Enerzijds zeggen asielzoekers ten onrechte niet geloofd te worden, anderzijds wordt er fraude gepleegd. Migranten claimen bijvoorbeeld homo te zijn of christen te zijn geworden, omdat ze daarmee asiel kunnen verkrijgen. Naar schatting 500 migranten doen jaarlijks zo’n claim, waarbij ze zeggen in land van herkomst te worden vervolgd of onveilig zijn vanwege hun geaardheid of geloof.

Op aandringen van D66 past Harbers de regels aan zodat er voortaan ‘een verbeterde’ beoordeling wordt gemaakt. Het geldt naast bekeerlingen ook voor alle anderen die zeggen lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender- of interseksepersoon te zijn.

Bewustwording

Volgens de staatssecretaris is die toetsing nu zorgvuldig, maar moet er minder met bijvoorbeeld ‘een westerse’ bril naar een verhaal van een migrant gekeken worden. Zo wordt erg doorgevraagd over het ‘proces van bewustwording’. Wanneer wist iemand dat hij homo is? Probleem is volgens critici echter dat regimes in hun thuislanden die tegenwerkten of onderdrukten.

Harbers wil dat migranten een ‘authentiek verhaal’ moeten kunnen vertellen. ,,Op deze manier zal de asielzoeker gestimuleerd worden om zijn eigen verhaal te vertellen en kan ook naar verwachting fraude, gepleegd door het vertellen van een standaard aangeleerd verhaal, worden voorkomen.’’

Partners

Als hun verhaal ondersteund wordt door getuigenissen van partners experts of belangenorganisaties, dan moet bij de beoordeling worden vermeld waarom zij wel of niet geloofd worden. De asielzoekers mogen ook foto’s uit hun dagelijks leven aanleveren, maar geen seksueel getinte afbeeldingen.