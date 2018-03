Gemeente heeft vol takenpakket

Wonen

Met snel stijgende huizenprijzen en een nijpend tekort aan betaalbare huurwoningen is huisvesting een van dé thema’s tijdens deze gemeenteraadsverkiezingen. Gemeenten bepalen zelf niet de prijzen, dat is aan de markt (koop- en vrije huursector) of is aan wettelijke regels gebonden (sociale verhuur). Maar ze hebben wel degelijk een instrument in handen waarmee ze een stempel kunnen drukken en dat is de gronduitgifte. Wanneer een gemeente grond aanbiedt om te bebouwen, dan kunnen aanvullende eisen worden gesteld. Denk bijvoorbeeld aan een minimumaantal sociale huurwoningen of goedkopere vrije sectorwoningen met een huurprijs van 800 tot 900 euro per maand. In Amsterdam verordonneerde de gemeente recentelijk bijvoorbeeld dat beleggers die huurwoningen bouwen voor het middensegment de huren 25 jaar lang op peil moeten houden en niet fors mogen optrekken, ook al is de vraag groot. De gemeente Utrecht stelde als eis dat huurders die 950 euro gaan betalen daar minimaal 60 vierkante meter voor terug moeten krijgen.