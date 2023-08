Gemeenten willen snel duidelijkheid over derdelanders

Derdelanders zijn vluchtelingen uit Oekraïne die niet de Oekraïense nationaliteit hebben, maar daar tijdelijk verbleven toen het land door Rusland werd aangevallen. Ze hadden bijvoorbeeld een tijdelijke verblijfsvergunning voor Oekraïne vanwege studie, werk of asiel. Landelijk gezien gaat het om een groep van zo’n 2900 mensen. Ongeveer 700 van hen hebben inmiddels asiel aangevraagd. Wat er met de 2200 anderen gebeurt is nu nog onduidelijk

Vonnissen

De rechtbank in Den Haag oordeelde woensdag in drie rechtszaken , aangespannen door vluchtelingen met de Indiase en Marokkaanse nationaliteit, dat het demissionaire kabinet de opvang van die specifieke groep vluchtelingen niet zomaar mag beëindigen vanaf 4 september.

Volgens de rechtbank heeft het kabinet ‘geen bevoegdheid’ om de tijdelijke bescherming van de vluchtelingen te beëindigen. Eerder oordeelde de rechtbank in Rotterdam in een zaak van een derdelander uit Tanzania juist dat het demissionaire kabinet de opvangregeling wél mag beëindigen.

Ministerie

Het ministerie van Justitie en Veiligheid is ondanks de uitspraak van woensdag nog steeds van plan om de opvang van derdelanders per 4 september stop te zetten. De uitspraak heeft volgens een woordvoerder ‘geen schorsende werking voor de gehele groep derdelanders’. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gaat tegen de uitspraak in beroep.

VluchtelingenWerk Nederland vindt dat derdelanders uit Oekraïne voorlopig in Nederland moeten kunnen blijven, nu de rechtbank de overheid heeft teruggefloten. Bij de Raad van State loopt nog een zaak over het opheffen van de bescherming. ,,De opvang van derdelanders intrekken zonder uitsluitsel over of Nederland dit mag doen, is een recept voor chaos”, aldus een woordvoerder. De organisatie zegt dat de gevolgen ‘voor gemeenten, de asielketen en vooral voor derdelanders zelf’ niet te overzien zijn als de bescherming nu wordt opgeheven en dat later moet worden hersteld.