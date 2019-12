Gemor binnen coalitie over lachgas-besluit

Rond het middaguur werd vandaag bekend dat het kabinet, na gedegen onderzoek door wetenschappers, de komende maanden wil regelen dat lachgas een softdrug wordt. Hierdoor wordt het bezit, de handel, verkoop, vervoer en de productie van dit geestverruimende middel verboden.



,,Voor ons was dat een totale verrassing", briest D66-Kamerlid Antje Diertens. ,,We hadden vorige week een concept gekregen van het onderzoeksrapport en zouden binnen de coalitie nog overleggen over maatregelen. En ineens ligt er dit besluit vanuit het kabinet. Zonder aankondiging vooraf. Dit kan niet volgens het regeerakkoord. Ik ga dit morgen in mijn fractie bespreken, hier is het laatste woord nog niet over gezegd!”



Ook VVD‘er Sophie Hermans geeft vanavond telefonisch aan ‘verrast’ te zijn door de mededeling vanuit staatssecretaris Blokhuis. ,,Vul zelf maar in of ik dan vooraf was geïnformeerd.” De liberale ziet nog heel veel alternatieven voor een landelijk lachgas-verbod via de Opiumwet. ,,Veel gemeenten kunnen nog stappen zetten via plaatselijke verordeningen, daar zit echt nog ruimte."