Gemor binnen FvD: ‘Baudet luistert niet naar kritiek, je belandt nog eerder op een zijspoor’

Video Kabinet: Per direct mondkapjes in het héle land

30 september Het kabinet wil dat Nederlanders in het hele land vanaf nu een mondkapje gaan dragen in publieke binnenruimtes, zoals supermarkten, horeca, musea en stations. Het is een ‘dringend advies’. Dat heeft premier Mark Rutte vandaag laten weten tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer.