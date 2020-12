Gemor om Moria in achterban regeringspartijen

De vluchtelingen die na de brand in vluchtelingenkamp Moria naar Nederland zouden worden gehaald, woonden niet in het omstreden kamp toen daar brand uitbrak. Wel verbleef ‘naar schatting de helft’ van de nu 49 mensen die in Nederland zijn daar ‘op enig moment’, laat het ministerie van Justitie en Veiligheid weten.

Of zij daar ook tijdens de brand waren, was ‘geen voorwaarde’ om in aanmerking te komen. De regeringspartijen gaan daarmee akkoord, ondanks rumoer in de achterban. Leden van CDA en ChristenUnie reageren in het Nederlands Dagblad van woensdag boos en teleurgesteld. Dat vindt weerklank bij kandidaat-Kamerlid Don Ceder van de ChristenUnie, die de uitwerking ‘pijnlijker dan verwacht’ noemt.

Dat de vluchtelingen sowieso uit een belabberde situatie komen, of ze nou op Lesbos waren of niet, geeft voor de coalitiepartijen de doorslag. CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg toont zich wel teleurgesteld. ,,Wij hadden ook verwacht dat het vooral mensen uit Moria zouden zijn.”

Kwetsbaarheid

Ze wijst erop dat kwetsbare mensen vaak snel naar het vasteland zijn overgebracht en dat de coalitie juist die groep wilde helpen. ,,De Grieken hebben de selectie gemaakt op basis van kwetsbaarheid. Dat was uiteindelijk wel de bedoeling. Deze mensen hebben de veiligheid hier nodig.”

Van de in totaal 100 kwetsbare vluchtelingen die het kabinet na een omstreden deal met de coalitiepartijen naar Nederland zou halen, zijn nu 49 mensen in ons land. Het gaat om tien Syrische gezinnen met in totaal 27 kinderen onder de 18 jaar, zegt het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Verblijfsstatus

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel, VVD) meldde eind november aan de Tweede Kamer dat op verzoek van de Griekse autoriteiten niet alleen werd gekeken naar ‘personen die ten tijde van de branden op Lesbos in het kamp Moria verbleven’. ,,Er is op ons verzoek een eerste selectie door de Grieken gedaan op basis van de kwetsbaarheid van de gezinnen”, aldus de woordvoerder. Alle vluchtelingen hadden in Griekenland al een verblijfsstatus.

ChristenUnie en CDA vinden dat geen bezwaar. Van Toorenburg: ,,Wij hebben aangegeven dat het van belang is dat de mensen naar verwachting hier kunnen blijven. Anders wordt het wel een hele cynische desillusie.” In het kamp zaten tijdens de brand veel mensen uit Afghanistan en Afrikaanse landen, die in Nederland vaak geen recht zouden hebben op een verblijfsvergunning en dan weer teruggestuurd zouden worden.

Quote Ik voel er niet voor om te gaan shoppen in leed D66-Kamerlid Maarten Groothuizen

Na de brand, begin september, die het vluchtelingenkamp grotendeels verwoestte, liep de spanning in de coalitie op. De achterbannen van regeringspartijen ChristenUnie, CDA en D66 roerden zich en vonden dat het kabinet vluchtelingen van het Griekse eiland moest opnemen. De VVD was daar tegen.

Compromis

Uiteindelijk werd in de coalitie een compromis bereikt: 100 vluchtelingen uit Griekenland zouden naar Nederland worden gehaald. Dat aantal zou worden afgetrokken van de groep vluchtelingen die jaarlijks via de VN-vluchtelingenorganisatie naar Nederland komt, waardoor het totale aantal vluchtelingen niet zou stijgen. D66 en ChristenUnie willen dat de resterende 51 vluchtelingen zo snel mogelijk – liefst nog voor kerst – naar Nederland komen. ,,De staatssecretaris moet daarvoor alles op alles zetten”, vindt ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind, die in zijn partij kritiek krijgt over de uitwerking van de Moria-deal.

D66-Kamerlid Maarten Groothuizen wil niet zeggen of de staatssecretaris zich aan haar opdracht heeft gehouden. ,,Ik voel er niet voor om te gaan shoppen in leed. Ik ben heel blij dat 100 mensen die allerlei ellende hebben meegemaakt een betere toekomst krijgen in Nederland.”

