Gepensioneerden eten echt de ruif niet leeg voor komende generaties

V olgens Klaas Knot zijn pensioenkortingen bij fondsen die in de problemen zitten onvermijdelijk. Uitstel van kortingen betekent de rekening doorschuiven naar jongere generaties, stelt de president van De Nederlandsche Bank.‎De ouderen moeten pijn lijden om te voorkomen dat er voor jongeren straks te weinig overblijft. 'Even door de zure appel heen bijten'‎wordt eufemistisch gezegd.‎

Het probleem is dat de meeste gepensioneerden al tien jaar zure appels eten. Ze hebben er het‎afgelopen decennium geen cent bij gekregen. Een koopkrachtverlies van al gauw 12 tot 15 procent, ‎dat maar deels gecompenseerd wordt door de iets verhoogde AOW. Nu komen daar voor‎miljoenen mensen (opnieuw) forse kortingen overheen, als het aan Knot ligt.‎Hij staat helaas niet alleen.

Vorige week gaf premier Rutte tegenover Henk Krol (50Plus) toe dat de pensioenpotten met zo'n 1400 miljard euro pakweg twee keer voller zitten dan in 2008. Maar volgens Rutte zijn de verplichtingen van de fondsen in dezelfde tijd‎verdrievoudigd. Hij noemde de opstelling van 50PLUS - dat pensioenkortingen wil voorkomen via een hogere rekenrente - 'potverteren'.‎

Quote Door de zure appel bijten? Veel ouderen met pensioen eten al jaren zure appels

Het is een helaas effectief 'frame'. Wie zich verzet tegen de dreigende pensioenkortingen en pleit voor een iets hogere rekenrente wordt weggezet als een egoïstische babyboomer die de pensioenruif voor de volgende generaties wil leegeten. ‎

Het bizarre is dat de pensioenpotten het afgelopen decennium helemaal niet zijn verteerd. Integendeel. Het theoretische verdienvermogen van onze pensioenfondsen is door de razendsnel gedaalde rekenrente nu bijna nul. En 'dus' moeten pensioenfondsen‎zich arm rekenen, terwijl het geld tegen de plinten klotst. De werkelijke opbrengst van de‎belegde miljarden is ondanks alles nog steeds heel fraai. ‎

'We vinden dat onze deelnemers meer zouden moeten profiteren van de goede rendementen op hun pensioengeld; alleen al dit jaar is er vijftig miljard euro verdiend', aldus het ABP op de eigen website.

Ook andere pensioenfondsen pleiten voor een herziening van de Nederlandse rekenrente, de laagste van heel Europa. Als dat niet gebeurt, zijn forse kortingen in 2020 en 2021 ‎niet te voorkomen. En daarmee wordt het draagvlak voor ons stelsel verder ondermijnd. Want‎kortingen zijn in de meeste gevallen onnodig en niet uit te leggen of te 'verkopen'.‎

‎50Plus vindt dat het verlies van vertrouwen in ons pensioenstelsel niet wordt veroorzaakt door hebberige babyboomers, maar door rekenrentefundamentalisten zoals Klaas Knot. Die maken dat pensioenfondsen 'het geld niet meer bij de mensen krijgen', aldus Peter ‎Borgdorff van pensioenfonds PFZW.