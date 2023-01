Gert-Jan Segers stopt als Tweede Kamerlid en politiek leider ChristenUnie

Gert-Jan Segers stopt als Tweede Kamerlid en politiek leider van de ChristenUnie. Hij draagt het fractievoorzitterschap volgende week dinsdag over aan Mirjam Bikker en zwaait een week later af als volksvertegenwoordiger.

Segers is dan tien jaar Kamerlid geweest, waarvan zeven jaar als fractievoorzitter en politiek leider. Twee keer wist hij regeringsdeelname af te dwingen, beide keren als kleinste partij in een coalitie met VVD, D66 en CDA. De partij is trots op de resultaten die onder zijn leiding zijn behaald, met name op het gebied van klimaat en bestaanszekerheid.

In een brief aan de partijleden schrijft Segers dat het Kamerwerk veel van hem en zijn familie heeft gevraagd. ,,De Haagse politiek is een gulzig vak.” Het is een van de redenen om nu te stoppen. ,,We hebben elkaar in deze tien jaar steeds vastgehouden, maar ook voor ons als gezin is het goed om nu een punt te zetten en weer meer tijd voor elkaar te hebben.”

Daarnaast vindt Segers het ,,ook gewoon heilzaam” om op een zeker moment plaats te maken voor een ander. Hij zegt zich bij de vorige verkiezingen alleen kandidaat te hebben gesteld ,,omdat ik wist dat er een kundige en gedreven opvolger op de lijst stond die m’n plek zou kunnen innemen.”

‘Ongelooflijk dankbaar’

Bikker wordt naast fractievoorzitter ook de nieuwe politiek leider van de ChristenUnie. De zetel die Segers achterlaat, gaat naar Nico Drost. Hij verving eerder Stieneke van der Graaf tijdens haar zwangerschapsverlof. Eppo Bruins, die eigenlijk boven Drost op de kieslijst stond, heeft besloten geen zitting te nemen in de Kamer.

De nieuwe partijleider is haar voorganger ,,ongelooflijk dankbaar” voor de samenwerking. ,,Het is een voorrecht om met hem samen te mogen werken en we gaan hem missen.”

Partijvoorzitter Ankie van Tatenhove zegt Segers’ ,,gedrevenheid, betrokkenheid en eigenheid” te gaan missen. ,,Ik ben tegelijkertijd blij dat we met Mirjam een opvolger hebben klaarstaan die kundig is, weet waar ze voor staat en gaat voor waar ze in gelooft.”

,,Het was een buitengewoon voorrecht om in de Kamer, tijdens formaties en gedurende kabinetsperiodes intensief met hem op te trekken”, reageert vicepremier Carola Schouten op het vertrek van Segers. ,,Na zijn vertrek uit Den Haag blijft er een dierbare vriendschap. Ik wens hem veel Inspiratie toe bij wat er nu op zijn pad komt.”