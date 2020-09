Grapperhaus dacht geen moment aan opstappen: ‘Hij is gedeukt, niet total loss’

In zijn dienstauto grijpt minister Ferd Grapperhaus maandagavond zijn telefoon. ,,We moeten praten’’, zegt hij. ,,Want ik snap dat ik een probleem heb.” Aan de andere kant van de lijn stemt Richard Gerrits van de vakbond BOA ACP daarmee in. Die heeft dan net op Radio 1 verteld dat boa’s door Grapperhaus minder coronaboetes zijn gaan uitschrijven. ,,Het is niet uit te leggen dat mensen een boete krijgen, terwijl de verantwoordelijke minister zich zelf niet aan de regels houdt’’, zei Gerrits. Het is het enige moment sinds het opduiken van de bruiloftsfoto’s dat Grapperhaus zich wankel voelt.