Grapperhaus: hogere straf criminele organisatie

,,We hebben het over misdadigers die tussen de gewone mensen gaan wonen en hen als dekmantel en schild gebruiken,’’ zegt Grapperhaus zaterdag in De Telegraaf. ,,Misdadigers die de gewone burgers om hen heen, maar ook lokale bestuurders, intimideren en onderdrukken. Dat hebben we in Nederland eerst alleen in misdaadfilms gezien, maar onder mijn voorgangers werd langzaam zichtbaar dat het hier meer en meer ging opkomen.’’