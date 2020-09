Grapperhaus is nog niet af van bruiloftsrel: Tweede Kamer roept hem op het matje

Eind vorige week leek de bruiloftsrel rond Grapperhaus met een politieke sisser af te lopen: de meeste oppositiepartijen wilden de uitglijder de minister niet inwrijven. ,,Er ligt een schaduw over zijn huwelijk’’, zei ook premier Rutte, die vond dat Grapperhaus al genoeg was gestraft door alle beroering.

Maar alles is anders geworden, nu blijkt dat boa’s minder coronaboetes zeggen uit te delen vanwege de commotie rond Grapperhaus. ,,Het is ingewikkeld om uit te leggen waarom mensen een coronaboete kunnen krijgen als de verantwoordelijke minister zich niet aan de regels houdt’’, zegt een woordvoerder van vakbond BOA ACP.

Asscher

PvdA-leider Lodewijk Asscher reageert verbolgen. ,,We zien dat het gezag van het kabinet lijdt onder het feit dat de handhavingsminister zelf een fout heeft gemaakt’’, zegt hij in de Tweede Kamer. Hij heeft daarom gevraagd om een debat met het kabinet, waarin ook de andere problemen rond de coronacrisis aan bod zullen komen.

Excuses

De minister van Justitie bood vorige week zijn excuses aan, nadat beelden van zijn bruiloft waren opgedoken. ,,Ondanks alle genomen maatregelen, zijn er helaas momenten geweest waar de 1,5 meter afstand niet in acht genomen is. Dat spijt me, juist een minister moet altijd het goede voorbeeld geven’’, zei hij in een verklaring. Hij maakte afgelopen vrijdag twee keer 390 euro over naar het Rode Kruis, ook namens zijn vrouw, als boetedoening.