Grapperhaus mag blijven na rel rond bruiloft, Rutte staat pal achter minister

Omtzigt legt zich neer bij uitkomst CDA-onderzoek: ‘Uitslag nogmaals bevestigd’

26 augustus Uit het onderzoek naar het verloop van de lijsttrekkersverkiezing bij het CDA is niet gebleken dat er onregelmatigheden zijn gevonden die de uitslag van de stemming hadden kunnen beïnvloeden. Dat stelt de partij zojuist in een persbericht. Pieter Omtzigt, die het CDA-bestuur om opheldering had gevraagd, legt zich neer bij de uitkomst.