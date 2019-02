Grapperhaus: 'plea bargain' interessant idee

video Weinig hoop voor pulsvis­sers: verdere aanscher­ping dreigt

21 februari De kans dat Nederland er in Brussel in slaagt een dreigend verbod op de pulsvisserij te voorkomen of zelfs maar verzachten, is bijzonder klein. Sterker, Minister Schouten (Landbouw) stelt op dit moment alles in het werk om een ‘verdere aanscherping’ te voorkomen.