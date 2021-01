Grapperhaus: Politie treedt terecht hard op tegen relschoppers

Volgens Grapperhaus heeft de onrust niets te maken met demonstreren tegen het coronabeleid, maar gaat het om crimineel gedrag. ,,Dit weekend is het in verschillende plaatsen in Nederland onrustig geweest. Schokkende beelden van rellen, plunderingen en brandstichting gaan rond. Dit heeft niets te maken met demonstreren tegen coronamaatregelen. Dit is simpelweg crimineel gedrag; mensen die bewust politie, ME, journalisten en andere hulpverleners belagen. De burgemeesters en politie hebben terecht hard opgetreden.”



Politiechef Willem Woelders, belast met de handhaving van coronamaatregelen, spreekt van ‘geweld van een intensiteit die we in jaren niet meer hebben gezien'. ,,We wisten dat in Amsterdam en Eindhoven demonstraties zouden komen, die vooraf verboden waren. Daar bereid je je op voor. Maar als ik de beelden zie, dan is dat buiten alle proporties. Dit slaat nergens meer op.”



Volgens Woelders hebben de ongeregeldheden niets meer te maken met demonstraties. ,,Het lijkt erop dat iedereen zich verenigt die uit is op rellen en ellende. Voor politiemensen en ME’ers is het buitengewoon heftig om mee geconfronteerd te worden.”