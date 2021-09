Grapperhaus: Toch vergoeding voor Julio Poch

Een snelle rekensom leert dat Poch dan ongeveer 600.000 euro tegemoet kan zien. Dat bedrag is exclusief een tegemoetkoming in zijn advocaatkosten, die het kabinet ook uittrekt.



Poch, een Nederlands-Argentijnse piloot, zat acht jaar in de Argentijnse cel voor hij werd vrijgesproken van medewerking aan de zogeheten dodenvluchten die de Argentijnse militaire junta eind jaren 70, begin jaren 80 uitvoerde.



Nederland mocht Poch destijds niet zelf uitleveren aan Argentinië. Hij werd in 2009 in Spanje gearresteerd nadat Nederland informatie had verstrekt aan de autoriteiten over zijn laatste vlucht voorafgaand aan zijn pensioen.



Een commissie die de kwestie onderzocht, concludeerde dat Nederland niets onrechtmatigs had gedaan. Veel partijen zijn evenwel kritisch over de bevindingen van deze commissie onder leiding van Ad Machielse, voorheen advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Ze dringen al jaren aan op volledige openheid van zaken in deze kwestie.