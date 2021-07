Grapperhaus wil doxing strafbaar stellen: maximaal jaar cel voor intimidatie door delen privégegevens

De minister wijst erop dat het verspreiden van persoonsgegevens om iemand angst aan te jagen, ook wel doxing genoemd, mede door de opkomst van internet en sociale media een vlucht heeft genomen. ,,Het grote gemak waarmee sommigen denken te kunnen intimideren door privégegevens over anderen te verspreiden is meer dan schofterig’’, stelt Grapperhaus.



,,Het gaat over de grens van het toelaatbare als mensen in hun leven worden belemmerd, onze agenten worden gehinderd in hun werk en wetenschappers niet meer vrijuit kunnen spreken. Hele gezinnen voelen zich vaak niet meer veilig thuis, mensen durven niet meer onbevangen naar buiten te treden en zichzelf te zijn. Ook collega’s worden erdoor geraakt. Dit gaat echt een grens over en dat moeten we duidelijker in de wet vastleggen.’’

Doxing na avondklokrellen

De politieleiding pleitte er al eerder voor om het online intimideren en bedreigen van agenten strafbaar te stellen. In het in april verschenen jaarrapport Geweld Tegen Politie Ambtenaren, over 2020, bleek dat ruim 12.500 politiemensen te maken kregen met agressie en geweld. In 108 gevallen ging dat om bedreigingen aan hun adres via sociale media. Een jaar eerder waren dat er nog 58.



,,De verdere digitalisering van de samenleving lijkt bepaalde mensen ertoe te brengen om op internet politiemensen, maar ook politici, journalisten of opiniemakers te intimideren’’, zegt programmamanager Ruud Verkuijlen. Hij schrijft de stijging toe aan de coronamaatregelen. Na de avondklokrellen in januari nam het aantal gevallen van doxing toe. Op sociale media werd openlijk om de adressen van agenten gevraagd.

Nog niet aan te pakken

Minister Grapperhaus zelf noemde het online zetten van foto's en huisadressen van politiemensen ‘het lafste en laagste dat er is’. Hij gaf aan ‘buikpijn’ te krijgen van doxing van agenten en hulpverleners. Relschoppers maken volgens Grapperhaus filmpjes, waarbij de beelden zo worden geknipt dat het lijkt alsof agenten rellen uitlokken, of uit het niets klappen uitdelen of mensen om niets arresteren.



,,Wat eraan vooraf is gegaan, wordt weggelaten’’, klonk het. De privégegevens of documenten van de bewuste agenten worden daarna opgezocht via platforms als Facebook en online gezet. ,,Foto’s van hen, voorzien van allerlei privégegevens die ze kunnen vinden, tot huisadressen aan toe. Zo van: dit is Jan, hij is gewelddadig en hij woont aan die en die singel. Dat is echt het lafste en laagste dat er is.’’



Lat lager leggen

Veel intimiderend gedrag, zoals bedreigingen en stalking, zijn al strafbaar. Maar doxing is in de praktijk vaak nog niet strafrechtelijk aan te pakken. Bijvoorbeeld omdat er geen sprake is van een bedreiging met een ernstig misdrijf of van een stelselmatige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene. Met het wetsvoorstel over doxing wil Grapperhaus de lat voor strafrechtelijke aansprakelijkheid lager leggen.



Hij hoopt niet alleen dat hij daarmee de politie en het Openbaar Ministerie een steviger basis kan geven om op te treden tegen doxing. Ook wil hij ermee bereiken dat mensen zelf eenvoudiger een beroep kunnen doen op internetproviders of online-platformen om onrechtmatige content verwijderd te krijgen.

