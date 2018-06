Grashoff: Spijt van geheimhouden relatie met GroenLinks-voorzitter

Grashoff kreeg vanaf eind november 2016 ‘een geleidelijke liefdesrelatie ’ met Meijer. Vanwege ‘moeilijke privéomstandigheden’ hielden ze dat geheim, zei Grashoff bij zijn afscheid uit de Tweede Kamer. Ook Meijer diende gisteravond haar ontslag in. De positie van de twee werd onhoudbaar nadat bleek dat ze niet een jaar, zoals afgelopen vrijdag bekend werd, maar zeker anderhalf jaar een geheime relatie met elkaar hebben. Daardoor is het mogelijk dat er sprake was van belangenverstrengeling. De affaire begon niet in april 2017 – ná de Tweede Kamerverkiezingen – maar nog voor de kandidaatstelling. Daarover moest Meijer als partijvoorzitter over meebeslissen. Grashoff kwam op een prominente plek 5 terecht. Dat de relatie toen al aan de gang was, was voor het partijbestuur een onacceptabele ‘vertrouwensbreuk’.

Relatie

In zijn afscheidsbrief, die werd voorgelezen door Kamervoorzitter Khadija Arib, zegt Grashoff dat hij met pijn in het hart vertrekt, maar dat hij zichzelf ‘recht in de spiegel kan aankijken’. Hij zegt houvast te vinden in ‘de constante in dit alles, mijn partner met wie ik al 22 jaar samen ben.”



Met die vrouw en twee zoons woont Grashoff in Delft. In een toelichting zei Grashoff later dat hij daarmee wilde duidelijk maken ‘dat ik een relatie heb, al 22 jaar, en dat dat zo blijft’. Meijer is getrouwd met UvA-hoogleraar communicatiewetenschap Rens Vliegenthart, de broer van de voormalige Amsterdamse SP-wethouder Arjan.



Dat hij niet open is geweest, noemt hij zijn grootste fout. ,,Dat is ook wat mij wordt verweten. En dat is – denk ik – terecht.” Het ex-Kamerlid blijft ‘zeker’ lid van GroenLinks en zal wachtgeld accepteren. ,,Ik zal ergens van moeten leven. Maar ik ga natuurlijk proberen die periode zo kort mogelijk te houden.”