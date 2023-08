Gratis kinderopvang verder uit zicht, spreidingswet in de ijskast en pot met miljarden voor boeren wankelt

CDA, D66, GL: Geen koffie Douwe Egberts meer bij overheid nu fabrikant niet uit Rusland vertrekt

Een deel van de Tweede Kamer is ontzet, doordat koffie- en theemakers Douwe Egberts en Pickwick nog steeds actief zijn in Rusland. ,,Dit lijkt mij een goede aanleiding om álle koffiecontracten van de overheid te herzien’’, benadrukt CDA-Kamerlid Derk Boswijk tegenover deze nieuwssite. Hij noemt het ‘ongekend’ dat de koffiereus nog steeds actief blijft in Rusland.