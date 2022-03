GroenLinks-leider Klaver: ‘Ik durf het bijna niet te geloven’

Jesse Klaver had ‘met van alles rekening gehouden’ op deze verkiezingsavond. ,,Maar niet hiermee.” GroenLinks lijkt het beter te doen dan verwacht. In Amsterdam verliest de partij weliswaar, maar is GroenLinks volgens de exitpoll met de PvdA in een nek-aan-nekrace verwikkeld.

,,Ik durf het bijna niet te geloven", zei partijleider Klaver in een uitzinnige Melkweg in Amsterdam. ,,Het lijkt erop dat Nederland voor een groot deel voor een menselijke, eerlijke en duurzame toekomst hebben gekozen”, aldus Klaver. ,,Jullie willen drinken, juichen en feesten - en dat moet ook want het is het feest van de democratie - maar tegen de rechtse partijen die vorig jaar dachten: we zijn van GroenLinks af: ik dacht het niet.”

Shaken

Eerder op de avond sprak GroenLinks-partijvoorzitter Katinka Eikelenboom al met de samengekomen GroenLinksers. ,,Ik sta te shaken, wat gebeurt hier?” Al na de eerste drie exitpolls durft ze het aan: ,,We zijn terug!”

GroenLinks wilde deze verkiezingen aangrijpen om de weg terug naar boven in te slaan, nadat de partij bij de landelijke verkiezingen vorig jaar bijna halveerde. Maar de partij lijkt tot nu toe zelfs te winnen ten opzichte van vier jaar geleden, toen de partij het beste resultaat ooit noteerde. Van zo’n 300 raadsleden ging GroenLinks naar meer dan 600. Het aantal wethouders verdubbelde ook zowat: van 55 naar bijna 100.

,,Dit is een supermooi begin van de avond”, zegt GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger met grote ogen. Haar collega-Kamerlid Tom van der Lee kan de exitpolls bijna niet geloven. ,,Vier jaar geleden was het een historische uitslag. En dan verdubbelen we in Nieuwegein en stijgen we in Zwolle? Dat had ik niet verwacht.”

Hink-stap-sprong

De opdracht voor deze verkiezingen was om te kijken of het herstel is ingezet. Intern wordt gesproken over een hink-stap-sprong-strategie: bij de gemeenteraadsverkiezingen herstel laten zien, bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2023 een ‘stap’ maken en bij de volgende landelijke verkiezingen een sprong maken naar grote winst.

Voor de campagne was in totaal 1,8 miljoen euro beschikbaar, al werd voor dat bedrag ook tijdelijk extra personeel betaald. Vorig jaar waren er door corona geen bijeenkomsten mogelijk, dit keer - tot opluchting van de partij - wel. Vijf meetups werden georganiseerd en er werd op meer dan 10.000 deuren geklopt in bijna honderd gemeenten.

