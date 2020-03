GroenLinkser Diks voldeed aan ‘onduidelijke’ regels Kamer, stort toch deel onkostenvergoeding terug

GroenLinks-Kamerlid Isabelle Diks had zich ‘gelet op de geloofwaardigheid’ beter eerder kunnen uitschrijven in Leeuwarden, omdat zij ‘het leeuwendeel van haar tijd’ doorbracht in Den Haag. Toch heeft Diks de wet waarin de verblijfskosten voor Kamerleden zijn vastgelegd niet geschonden. Die regels zijn onduidelijk.

Dat concludeert de adviseur integriteit van de Tweede Kamer vandaag na onderzoek. Diks stort om ‘een gebaar te maken’ een deel van de vergoeding die zij kreeg terug, meldt zij in een persbericht. ,,Alhoewel ik hiertoe op geen enkele manier verplicht ben.”

Het GroenLinks-Kamerlid raakte vorig jaar december in opspraak, nadat HP/De Tijd schreef dat de oud-wethouder van Leeuwarden voornamelijk in Den Haag woonde. Sinds zij in 2017 Kamerlid werd, kreeg zij in totaal 46.000 euro omdat ze in Leeuwarden stond ingeschreven. Eind 2017 kocht zij al een appartement in Den Haag, omdat heen en weer reizen ‘ondoenlijk’ was, schrijft de integriteitsadviseur in haar vier pagina’s tellende verslag.

Band regio

Diks’ partner verhuisde begin 2018 naar Den Haag en schreef zich ook in bij de gemeente. Zelf bleef het Kamerlid in Leeuwarden ingeschreven, omdat zij ‘als Fries Kamerlid de band tussen de regio en mij ook blijvend fysiek wilde vormgeven’. Wel stond hun oude woning sinds augustus 2017 te koop. Pas nadat het huis in december 2019 was verkocht, schreef zij zich ook in in Den Haag.

Kamerleden krijgen een vergoeding op basis van de plaats waar een Kamerlid staat ingeschreven en ‘minstens tweederde van de tijd overnacht’. Hoe verder weg van Den Haag, hoe hoger de vergoeding. Diks kreeg de maximale vergoeding, 2023,25 euro per maand.

Woonplaats

Diks stelde altijd ‘naar eer en geweten’ te hebben gehandeld. Haar partij legde de kwestie eind vorig jaar voor aan de net benoemde extern adviseur integriteit, oud-griffier Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden. Die concludeert nu dat de regeling die de Kamer hanteert geen ruimte biedt voor het ‘(achteraf) rekenschap en verantwoording afleggen’ voor de manier waarop een Kamerlid de tijd verdeelt tussen de woonplaats en Den Haag. Ook bevat de wet volgens haar ‘geen definitie’ van het begrip ‘woonplaats’.

Na overleg met haar fractie stelt Diks Kamervoorzitter Khadija Arib voor om in gesprek te gaan met het presidium, het dagelijks bestuur, van de Tweede Kamer om tot een toelichting op de regels te komen. ,,Dit om te voorkomen dat huidige of toekomstige Kamerleden in een vergelijkbare onverkwikkelijke situatie terecht kunnen komen.”

