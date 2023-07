Groot deel oppositie wil vandaag van Rutte af, GL en PvdA gaan voor zakenpremier

Niet zomaar geregeld

Deskundigen denken overigens niet dat een zakenpremier zomaar kan worden aangewezen. ,,Dat gaat zo maar niet”, zegt historicus Bert van den Braak op Twitter. De Tweede Kamer moet dan een heel formatieproces opstarten, met een verkenner, een informateur en formatieonderhandelingen. Hoogleraar staatsrecht Wim Voermans sluit zich daarbij aan. Een interim-minister-president zonder een heel nieuw interim-kabinet kan niet zomaar, zegt hij: ,,Een nieuwe mp parachuteren in een demissionair kabinet kan niet in ons systeem.”

Minder zeker is de vraag of ook D66, CDA of ChristenUnie een motie zullen steunen. Laatstgenoemde partij kwam deze week wel in harde aanvaring met Rutte. Onoverbrugbare tegenstellingen tussen voornamelijk ChristenUnie en VVD leidden tot de val van het kabinet. PvdA’er Kuiken wijst bovendien op de harde woorden die vooral het CDA uitsprak over de opstelling van de premier.