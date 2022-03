Gündogan in verzet tegen uitsluiting uit Volt-fractie: ‘Ik zal mijn stem gebruiken’

Excuses

Maar na publicaties in NRC en de Telegraaf, waarin mensen anoniem hun beklag deden over het gedrag en de manier van werken van Gündogan, maakte Volt vrijdag bekend definitief af te willen van Gündogan en het vonnis niet uitvoeren. Die handelswijze, stelt Gündogan, is ‘volstrekt onjuist’. ‘Wat Volt nu doet, is via een aanpassing van het fractiereglement alsnog het vonnis van 9 maart jl. ondermijnen en daarbij de schijn te wekken dat nu wel voldaan is aan een bestaan van een juridische grondslag’, schrijft Gündogan.