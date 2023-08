Gündogan verlaat Tweede Kamer: voor verkiezingen nieuwe partij oprichten ‘simpelweg onmogelijk’

Gündogan werd vorig jaar uit de fractie van Volt gezet na meldingen over grensoverschrijdend gedrag. Een onderzoeksbureau ging met de klacht aan de slag, maar Gündogan wilde daar niet aan meewerken en spande een kort geding aan waarin ze terugkeer eiste. De rechtbank gaf haar in eerste instantie gelijk, maar in maart zette Volt haar alsnog buiten de fractie nadat bleek dat er dertien meldingen waren binnengekomen.



Gündogan ging daarop als zelfstandig Kamerlid verder. In februari van dit jaar won Volt het hoger beroep: Gündogan had wél uit de fractie gezet mogen worden. Een door Gündogan aangekondigde bodemprocedure loopt nog. De politieke partij Volt liet de kwestie evalueren en in mei van dit jaar lag er een rapport van 194 pagina’s. Het stuk geeft geen antwoord op de vraag wat ex-Volt-Kamerlid Nilüfer Gündogan precies verkeerd heeft gedaan.



De juridische strijd is nog niet gestreden, aldus Gündogan in haar verklaring. ‘Het staatsrechtelijk oordeel van het hof dit jaar, doet niets af van de 'smaad en laster’ die zijn geuit om mij te doen bewegen mijn Kamerzetel op te geven. Ik zal het juridisch bewijs hiervoor leveren en daarmee doorgaan tot mijn naam is gezuiverd. Dat doe ik voor mijzelf en ook voor iedereen die dit kan overkomen en die misschien minder kracht hebben om te vechten.’