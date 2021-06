Hamer hoopte tevergeefs op romantiek: ‘Partijen hebben koudwatervrees’

,,Een kabinetsformatie is altijd behoedzaam aftasten, zelden een romantische aangelegenheid. Maar ik verwacht dat er ruimte gaat ontstaan’’, aldus Hamer.



Ze sprak van een ‘grillig verloop van de formatie'. Toch zegt Hamer dat er vooruitgang is geboekt. ,,We zijn van 18 partijen terug naar 6 gegaan van mogelijke coalitiepartijen.” Ze verwijst daarmee naar VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie.



Volgens Hamer waren de ‘kruitdampen van de vorige periode’ aanvankelijk ‘nog niet opgetrokken’. Na de mislukte verkenning door de uitgelekte stukken (‘Pieter Omtzigt: functie elders’) had er volgens haar een soort ‘ontploffing plaatsgevonden’. ,,De politieke verdeeldheid was nog steeds erg groot, er was schade ontstaan tussen partijen die gerepareerd moest worden.”